Apple заменила клиенту потерянный им базовый iPhone на версию с 2 ТБ

Apple предоставила клиенту iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ после заявления об утрате смартфона. До этого он потерял версию на 256 ГБ с расширенной гарантией AppleCare+, включающей защиту от кражи и утери, сообщает портал WCCFTech.

Расширенное покрытие гарантии предусматривает замену устройства в случае кражи или потери. В таком случае пользователь должен был получить модель аналогичной конфигурации — iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ. Однако ему выдали версию с накопителем на 2 ТБ — в восемь раз большим объемом памяти. Разница в розничной стоимости между базовой и максимальной версиями оценивается примерно в $800 (около 61,7 тыс. руб.).

По предположениям в сети, решение могло быть связано с отсутствием на складе нужной конфигурации или цвета. Не исключается и операционная ошибка при комплектации заказа.

iPhone 17 Pro Max — первый и единственный смартфон Apple, который оснащается в максимальной версии 2 ТБ встроенной памяти. При этом старшая модификация iPhone 17 Pro имеет накопитель объемом 1 ТБ.