Microsoft рассказала об эксклюзивной версии Windows 11

Microsoft раскрыла детали версии Windows 11 26H1, которую эксклюзивно получат устройства с процессором Snapdragon X2. Операционная система будет предустанавливаться на компьютеры в начале 2026 года и не станет доступна для обновления существующих систем с версий 24H2 или 25H2, сообщает Videocardz.

Windows 11 26H1 будет развиваться параллельно с основной веткой системы и не заменит актуальные релизы. Устройства на новой версии продолжат получать ежемесячные обновления безопасности и качества, однако архитектурные отличия, в частности, использование иного ядра Windows, ограничат их совместимость с ежегодным функциональным обновлением во второй половине 2026 года. Для таких ПК предусмотрят переход в одном из последующих релизов.

Отмечается, что обновление по модели «горячих патчей» для Windows 11 26H1 не поддерживается. При этом корпоративные инструменты администрирования, включая Windows Autopatch, Microsoft Intune и Configuration Manager, сохраняют совместимость с новой редакцией.

Microsoft также отметила, что устройства с Windows 11 26H1 уже поставляются партнерам, что может указывать на скорый старт коммерческих продаж. Информации о поддержке других ARM-платформ, включая решения Nvidia N1/N1X, компания не раскрыла.