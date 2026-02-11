Маленькая находка из могилы перевернула хронологию Древнего Египта

Находка из могилы в Верхнем Египте перевернула хронологию Древнего Египта. Археологи обнаружили медное шило с кожаным ремешком, датируемое концом IV тысячелетия до н. э. Об этом сообщает popsci.com.

Исследователи из Кембриджа описали его как додинастический инструмент, но позже выяснилось, что это самое раннее известное лучковое сверло, изготовленное из необычного медного сплава с мышьяком, никелем, свинцом и серебром.

Мартин Одлер из Ньюкаслского университета и его коллеги установили, что кожаный ремешок — это остаток тетивы, а повреждения на инструменте указывают на его регулярное использование. Рентгенофлуоресцентное сканирование подтвердило уникальность сплава, который мог быть заимствован из древнего Восточного Средиземноморья.

До этого момента стрельба из лука в Египте была известна только в эпоху Нового царства (II век до н. э.), но находка доказывает, что вращательное сверление с наконечником в виде лука существовало более чем за 2000 лет до этого, что свидетельствует о высоком уровне технологических знаний в Древнем Египте.