Маленькая находка из могилы перевернула хронологию Древнего Египта

Лера Букина

Находка из могилы в Верхнем Египте перевернула хронологию Древнего Египта. Археологи обнаружили медное шило с кожаным ремешком, датируемое концом IV тысячелетия до н. э. Об этом сообщает popsci.com.

© РИА Новости

Исследователи из Кембриджа описали его как додинастический инструмент, но позже выяснилось, что это самое раннее известное лучковое сверло, изготовленное из необычного медного сплава с мышьяком, никелем, свинцом и серебром.

Мартин Одлер из Ньюкаслского университета и его коллеги установили, что кожаный ремешок — это остаток тетивы, а повреждения на инструменте указывают на его регулярное использование. Рентгенофлуоресцентное сканирование подтвердило уникальность сплава, который мог быть заимствован из древнего Восточного Средиземноморья.

До этого момента стрельба из лука в Египте была известна только в эпоху Нового царства (II век до н. э.), но находка доказывает, что вращательное сверление с наконечником в виде лука существовало более чем за 2000 лет до этого, что свидетельствует о высоком уровне технологических знаний в Древнем Египте.