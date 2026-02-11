Под ледником Антарктиды нашли часть древней островной дуги

Геологи из Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из других стран раскрыли природу магнитной аномалии в Восточной Антарктиде. Анализ пород показал, что она возникла вследствие сближения массивов суши и рождения суперконтинента Родиния миллиард лет назад.

Антарктида почти полностью покрыта слоем льда средней толщиной 2,2 км. Поэтому строение ее континентальной коры остается малоизученным. При этом такие данные критически важны для понимания истории формирования и распада древних суперконтинентов, а также для оценки свойств ледяного покрова.

В январе-феврале 2026 года был реализован первый в своем роде российско-китайский проект по бурению льда и сбору проб коренных отложений. Целью было изучение магнитной аномалии, проходящей параллельно побережью на более чем 500 км.

Глубина бурения составила 540 м. Ученые получили образец мафического гранулита (темной кристаллической горной породы) Были проведены петрографический, химический, изотопный анализы, а также уран свинцовое датирование выявленных в образце зерен цирконов.

Результаты показали, что порода, предшествующая горной массе, сформировалась около 970 млн лет назад. Примерно 890 и 800 миллионов лет назад она подверглась высокой температуре (от 650 до 790 градусов) и давлению, из-за чего сильно видоизменилась.

Ученые пришли к выводу, что магнитная аномалия является частью древней островной вулканической дуги, которая сотни миллионов лет назад присоединилась к Антарктическому материку. Процесс был частью столкновения континентов и появления Родинии, сообщает сайт СПбГУ.

Ранее стало известно, что магнитную аномалию обнаружили под Северной территорией Австралии. Этот объект объект содержал разломы, складки и впадины, которые невозможно было обнаружить традиционными методами картографирования.