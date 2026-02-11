Найдено объяснение загадочной аномалии в Антарктиде

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в составе международной группы раскрыли природу масштабной магнитной аномалии в Восточной Антарктиде, сообщает Naked Science. Согласно их исследованию, высокоамплитудная магнитная полоса длиной более 500 километров представляет собой «шрам» от столкновения древних литосферных плит.

Антарктида остается наименее изученным континентом: 98 процентов ее территории скрыто под ледяным щитом средней толщиной в 2,2 километра. До недавнего времени данные о строении коренного ложа (твердая земная поверхность под толщей льда) были лишь теоретическими, основанными на дистанционном зондировании. В январе-феврале 2026 года в рамках российско-китайской экспедиции ученым удалось впервые провести целевое ледовое бурение и получить образцы скальных пород в районе аномалии.

Специалисты преодолели 540 метров льда, чтобы извлечь керн темной кристаллической породы - мафического гранулита. Лабораторные исследования в Санкт-Петербурге, включая уран-свинцовое датирование зерен циркона, показали, что порода сформировалась около 970 миллионов лет назад.

Ученые пришли к выводу, что она представляет собой фрагмент древней островной вулканической дуги, которая была «припаяна» к материку в процессе тектонического сжатия.

Как пояснил руководитель проекта с российской стороны, профессор СПбГУ Герман Лейченков, аномалия возникла в период столкновения континентов и рождения суперконтинента Родиния - гипотетического гигантского массива суши, объединявшего почти все материки Земли около миллиарда лет назад. Анализ показал, что порода дважды подвергалась экстремальным изменениям (при температурах до 790 градусов и давлении, соответствующим глубинам до 18 километров) - около 890 и 800 миллионов лет назад.

Полученные данные позволяют точнее реконструировать облик Земли в докембрии (самая ранняя часть геологической истории планеты) и понять современные процессы внутри ледникового покрова. Успех миссии подтвердил эффективность точечного бурения на основе магнитных карт для изучения скрытой геологии полюса.