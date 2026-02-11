Не туда смотрели: жизнь на Марсе нашли еще 50 лет назад?

Спустя полвека ученые пересматривают данные легендарных миссий NASA «Викинг», которые достигли Марса в 1976 году. Согласно новой гипотезе, аппараты могли зафиксировать признаки существования жизни, однако интерпретации результатов помешали технические ограничения приборов, передает space.com.

На борту «Викингов» находилось оборудование для поиска биосигнатур, и часть экспериментов дала положительные результаты. Однако газовый хроматограф-масс-спектрометр (ГХ-МС) не выявил органических молекул, что тогда сочли главным доказательством отсутствия жизни.

Группа исследователей под руководством Стива Беннера утверждает, что ГХ-МС на самом деле зафиксировал органику, но в виде продуктов ее распада. Ученые поясняют, что обнаруженный на Марсе перхлорат мог разрушить органические вещества при нагревании, но это не объясняло другие данные экспериментов по обнаружению жизни.

Ключевым доказательством исследователи называют хлористый метил. Это соединение, зафиксированное при нагревании марсианских образцов, могло образоваться в результате реакции органики с перхлоратом. Данное открытие объясняет и ранее зафиксированные выбросы углекислого газа — их ошибочно считали следствием земного загрязнения.

Таким образом, авторы работы приходят к выводу, что данные, полученные аппаратами «Викинг» почти 50 лет назад, в совокупности с современным анализом могут свидетельствовать в пользу того, что следы жизни на Марсе были обнаружены еще в 1976 году.