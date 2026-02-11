Telegram оштрафовали почти на 11 млн рублей

Таганский суд в Москве постановил оштрафовать мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей. Причиной стало невыполнение требований по удалению запрещенного контента.

Цифровая платформа ранее отказалась удалить посты с экстремистскими призывами и порнографическими изображениями, сообщает агентство ТАСС.

Мессенджер также оштрафован на 7 млн рублей за повторное неисполнение владельцем обязанности по мониторингу информации и ограничению доступа к ней.

Ранее стало известно, что замедление работы Telegram связано с нарушением российского законодательства. Ограничения будут сохраняться до выполнения предъявленных требований. Власти допускают полную блокировку мессенджера.