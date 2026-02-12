Google упростила удаление интимных фото из поисковой выдачи

Google запустил новый инструмент. Цель задумки — упростить людям удаление из поисковой выдачи личной информации, включая изображения интимного характера, опубликованные «без явного согласия».
Теперь можно подать запрос прямо со страницы поиска. Для этого нужно нажать на три точки рядом с изображением и выбрать «Удалить результат», а затем указать причину — например, «Это интимное фото со мной». Статус заявки отслеживается в разделе «Результаты о вас», уведомления приходят на электронную почту. Кроме того, система будет автоматически скрывать похожие материалы в будущих поисковых запросах.
После отправки запроса пользователям также показывают ссылки на организации, где можно получить психологическую и юридическую помощь.
Компания подчёркивает, что удаление касается только результатов поиска, а не самих сайтов.
Пока обновление касается США, позже станет доступно и в других странах.