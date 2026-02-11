У лошадей обнаружили неизвестный вирус, заражающий человека

В Швеции выявили два случая заражения лошадей лошадиным парапоксвирусом — ранее не фиксировавшимся в стране возбудителем кожной инфекции. Об этом сообщил Национальный ветеринарный институт Швеции (SVA).

Заболевшие животные находятся в округе Норрботтен. У них наблюдаются характерные симптомы — пузырьки и язвы на коже ног. Возбудитель относится к группе коппвирусов (poxvirus) — это семейство вирусов, вызывающих кожные поражения у животных и человека. Конкретный тип называется лошадиным парапоксвирусом.

Впервые этот вирус был обнаружен в Финляндии в 2021 году, где вызвал вспышку инфекции среди нескольких конных хозяйств. Теперь специалисты подтверждают его появление и в Швеции.

По словам представителей ветеринарных служб, риск дальнейшего распространения инфекции в текущей ситуации оценивается как низкий. Тем не менее вирус передается при прямом контакте между животными, а также через загрязненное оборудование, одежду, руки и другие предметы ухода. Ветеринары рекомендуют изолировать заболевших лошадей, использовать одноразовые перчатки и отдельную защитную одежду при работе с ними.

Инфекция относится к зоонозным — это заболевания, которые могут передаваться от животных человеку. Хотя случаи заражения людей редки и обычно протекают в легкой форме, специалисты советуют соблюдать меры предосторожности при контакте с больными животными.

Ветеринарные службы продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить возможное распространение вируса в других регионах страны.