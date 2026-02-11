Москвичи смогут увидеть парад планет

Февраль в этом году богат на космические события - 17 февраля состоится первое в 2026 году затмение Солнца, а 28 февраля соберется малый парад планет. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Правда, солнечного затмения москвичам можно не ждать - оно будет наблюдаться в Южном полушарии планеты, в Антарктиде, а вот из России его не заметить.

Другое дело - парад планет. 28 февраля на вечернем небе соберутся шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера.

"Из них малый парад составят четыре планеты: Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, которые окажутся вместе в узком секторе (20 градусов) неба, - объяснили в планетарии. - При ясной погоде после заката Солнца в течение часа (с 18:50 мск до 19:30 мск) низко у западного горизонта можно будет увидеть Венеру и Сатурн. Меркурий возможно найти только в бинокль, а Нептун, с большим трудом, если получится, только в хороший телескоп".

Парадом планет называют явление, когда планеты нашей Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с небольшим разбросом и находятся близко друг к другу на небесной сфере.

Марс на этот раз в "небесном спектакле" участвовать не будет. Юпитер с Ураном можно будет увидеть на ночном небе, но последний только в телескоп. Оставшиеся четыре планеты и составят малый парад. Этот февраль примечателен еще и тем, что исполнилось 60 лет с того момента, как земляне впервые увидели изображение лунной поверхности вблизи. Снимок сделала и передала в 1966 году советская станция "Луна-9".