Число жалоб на работу Telegram в России значительно снизилось

Число жалоб пользователей из России на работу мессенджера Telegram значительно сократилось. Об этом в среду, 11 февраля, свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

По состоянию на 10:40 по московскому времени о сбоях на платформе сообщили 275 пользователей. При этом за прошлые сутки количество жалоб на мессенджер превысило 12,5 тысячи.

Чаще всего с проблемами в работе Telegram сталкиваются россияне из республик Хакасия (пять процентов) и Алтай (четыре процента), Сахалинской области (три процента) и Ямало-Ненецкого автономного округа (три процента).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сожалеет о том, что мессенджер так и не выполнил требований российского законодательства, что привело к решению Роскомнадзора о замедлении его работы.

10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Россияне не могли загрузить медиафайлы. Кроме того, наблюдались трудности с запуском приложения.

Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы платформы. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, чтобы добиться от мессенджера исполнения законодательства России.