Названы самые популярные модели умных часов в России

Аналитики AliExpress подвели итоги 2025 года и выяснили, какие смарт-часы россияне покупали чаще всего. В топе уверенно лидируют бренды HONOR, Xiaomi, HUAWEI и Amazfit.

© Ferra.ru

Пользователи в первую очередь выбирали устройства с яркими экранами, долгой работой без подзарядки и функциями для здоровья.

Первое место заняли HONOR MagicWatch 2 — универсальные смарт-часы с качественным AMOLED-экраном, стильным корпусом и автономностью до двух недель.

© HONOR

Amazfit GTS 4 mini стали популярны благодаря компактному размеру, квадратному экрану и GPS.

© Amazfit

HUAWEI Watch Pro выбрали за классический вид и расширенный контроль здоровья: измерение пульса, кислорода в крови, ЭКГ и температуры тела. Часы также отличаются прочным корпусом.

© HUAWEI

В линейке Xiaomi сразу несколько хитов. Redmi Watch 5 Active и Redmi Watch 4 отличились большим экраном и долгой работой — до 18−20 дней. Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro покупали как альтернативу часам, ещё и с богатым набором датчиков и автономности до 21 дня.

© Redmi Watch 5 Active

© Redmi Watch 4

© Xiaomi Smart Band 9 Pro

Среди более доступных моделей выделились Blackview W70 Pro с ёмким аккумулятором и Haylou Solar 5 с ярким экраном и защитой от воды.

© Blackview W70 Pro

© Haylou Solar 5

В топе затесались и Amazfit T-Rex 3 — защищённые часы с большим набором датчиков и точной навигацией.

© Amazfit

А CMF Watch Pro стали популярны благодаря стильному дизайну и доступной относительно характеристик цене.