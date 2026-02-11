Найдены окаменелости одного из первых травоядных существ Земли

Ученые обнаружили в канадской провинции Новая Шотландия череп существа, которое может быть одним из первых наземных травоядных на Земле. Его возраст оценили в 307 миллионов лет.

Существу присвоили научное название Tyrannoroter heberti. Его череп отличался треугольной формой. Развитые мышцы щек и зубы особой формы были предназначены для измельчения жесткой растительности.

При жизни Tyrannoroter, вероятно, выглядел как рептилия, но на самом деле относился к другой группе — микрозавры. Это ныне вымершие примитивные четвероногие. Его тело достигало 30,5 см в длину. Он также отличался коренастым телосложением, как современный синеязыкий сцинк.

Считается, что первые существа вышли из моря на сушу около 375 миллионов лет назад. Все они являлись хищниками, питаясь исключительно себе подобными.

Переход на растительную пищу стал одним из ключевых этапов эволюции. Tyrannoroter жил в каменноугольном периоде, когда на Земле уже распространились обширные и пышные леса. Ученые отметили, что он стал самым ранним и наиболее совершенным наземным травоядным позвоночным, которое обладало адаптациями для переработки растительного материала с высоким содержанием клетчатки, сообщает Nature Ecology Evolution.

Ранее стало известно, что в Китае нашли окаменелости доисторического «колючего дракона». Это динозавр, живший 125 млн лет назад. Его кожа была покрыта шипами разного размера.