Раскрыта главная «зеленая» ложь человечества

Международная группа ученых из ведущих университетов мира (Ланкастера, Лидса, Бристоля, Калифорнийского и других) опубликовала исследование, показывающее неожиданные последствия многолетней борьбы за сохранение озонового слоя, передает РИА Новости.

Их работа, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters, утверждает, что массовый переход на «озонобезопасные» вещества привел к масштабному загрязнению планеты высокотоксичной трифторуксусной кислотой (TFA).

Ученые провели моделирование химического переноса в атмосфере за последние 22 года и подтвердили его полевыми пробами. Согласно их данным, фторсодержащие газы (гидрофтор- и гидрохлорфторуглероды), которые стали повсеместно использоваться в холодильниках, кондиционерах и как анестетики вместо запрещенных фреонов, попадая в атмосферу, преобразуются в TFA. Эта кислота с осадками разносится по всей планете, накапливаясь в почве и водоемах.

Исследование показало, что наиболее загрязненным этим веществом регионом оказалась Арктика, хотя источником выбросов она не является. TFA обладает высокой токсичностью, способна вызывать химические ожоги, а при хроническом накоплении в организме — приводить к тяжелым поражениям печени и дыхательных путей.

Ученые также обнаружили, что современные «экологичные» хладагенты, такие как HFO-1234yf, разработанные для замены старых, в атмосфере аналогично превращаются в опасную кислоту.

Авторы исследования избегают прямых политических выводов, однако их работа ставит под сомнение эффективность и безопасность многолетней глобальной экологической политики, основанной на замене одних химикатов другими. Фактически, как следует из доклада, попытка решить одну проблему создала другую, возможно, не менее серьезную.