Открыт сбор заявок на Научную премию Сбера 2026

Стартовал прием заявок на пятый сезон Научной премии Сбера. Награда вручается ученым за выдающиеся достижения, которые открывают новые перспективы для развития науки и технологий в стране. Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 миллионов рублей.

© Сбер

В основных номинациях премия отмечает работающих в России исследователей за выдающиеся фундаментальные научные результаты последних 10 лет и созданный ими и их школами задел для будущих открытий. Лауреаты определяются в номинациях: «Физический мир» (физика, химия, астрономия, науки о Земле, технические науки), «Науки о жизни» (биология, медицина, сельскохозяйственные науки) и «Цифровая вселенная» (математика, компьютерные науки, информатика, искусственный интеллект). Каждый победитель получает 30 миллионов рублей.

Для молодых ученых — до 35 лет включительно — представлены три номинации «AI в науке» по направлениям основных номинаций премии. В них могут участвовать коллективы до трех человек, добившиеся ярких научных результатов с применением искусственного интеллекта за последние 5 лет. Важно, чтобы результаты были подтверждены публикациями в высокорейтинговых журналах или на ключевых AI-конференциях. Каждый коллектив победителей разделит приз, увеличенный в этом году до 7 миллионов рублей.

Ключевое нововведение этого сезона — в номинациях «AI в науке» открыта возможность самовыдвижения. Подать заявку можно на сайте премии до 30 апреля 2026 года включительно.

Заявки оцениваются в несколько этапов, включая независимую экспертизу всех заявок и предметный отбор лучших заявок учеными советами, состоящими из ключевых профильных исследователей. Итоговое решение по выбору лауреатов из числа рекомендованных академическим сообществом финалистов принимает комитет под совместным председательством президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий, академика РАН Александра Кулешова. Лауреаты пятого сезона будут награждены в Москве в конце года.

«Поддержка фундаментальной науки — это стратегически важная инвестиция в будущее России: в ее суверенитет, качество жизни граждан и развитие экономики. Работа ученого очень значима, потому что без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить ученым условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке. Пять лет мы вручаем эту премию ученым, чьи прорывные открытия расширяют горизонты и дают ответы на практически любые вызовы современности», — отметил Герман Греф.

По словам Александра Кулешова, научная премия Сбера — это «не просто признание отдельных достижений, а внимание к тем научным школам и направлениям, которые формируют задел на годы вперед».

«Сегодня особенно важно поддерживать исследования, способные задать долгую траекторию развития науки и технологий в стране и обеспечить преемственность между поколениями исследователей. Такое доверие к науке — необходимое условие технологической самостоятельности и устойчивого развития России», — добавил он.

Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За четыре прошедших сезона ее лауреатами стали 17 ученых, которые получили в общей сложности почти 300 миллионов рублей призовых средств.