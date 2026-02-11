Рассекречена стоимость iPhone 18 Pro

Корпорация Apple постарается удержать стоимость iPhone 18 Pro на уровне цен на актуальные смартфоны. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу.

Исследователь проанализировал цепочки поставок Apple и оценил состояние рынка комплектующих для смартфонов. Пу пришел к выводу, что даже на фоне дефицита оперативной памяти и роста цен на оборудование Apple изо всех сил постарается удержать цены на будущие смартфоны на прежнем уровне.

Из рассекреченных данных следует, что Apple ведет переговоры с поставщиками Samsung и SK Hynix о заключении более выгодных для нее контрактов. Поэтому Пу полагает, что компания не будет повышать цены. Журналисты напомнили, что в США iPhone 17 Pro стоит от 1100 долларов (85 тысяч рублей), iPhone 17 Pro Max — 1199 долларов (93 тысячи рублей).

Также аналитик рассказал, что Apple ищет способы снизить себестоимость важных комплектующих смартфонов. В первую очередь речь идет о дисплее и камере.

Ранее инсайдер Digital Chat Station заявил, что iPhone 18 Pro Max может получить аккумулятор емкостью до 5200 миллиампер-часов. По его словам, автономность смартфона увеличится до двух дней.