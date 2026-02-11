iPhone занимает четверть мировой базы активных смартфонов

Мировая база активных смартфонов в 2025 году увеличилась лишь на 2%, а каждый четвертый активный гаджет — от Apple. Об этом следует из отчета Counterpoint Research.

© Газета.Ru

Лидером по числу активных устройств остается Apple: почти 25% всех используемых в мире смартфонов — это iPhone. Второе место занимает Samsung с долей около 19%. В десятку крупнейших брендов также входят Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion (Itel, Tecno, Infinix), HUAWEI, HONOR, Motorola, realme и Google.

Старший аналитик Counterpoint Карн Чаухан отметил, что Apple за последний год увеличила количество активных устройств больше, чем следующие семь производителей вместе взятые. По его словам, результат отражает устойчивую лояльность пользователей, глубину экосистемы iOS и высокий уровень интеграции сервисов.

Позиции Samsung обеспечены широкой продуктовой линейкой от бюджетного до премиального сегмента и сильным глобальным присутствием.

Ограниченный рост рынка аналитики связывают с увеличением среднего срока эксплуатации смартфона почти до четырех лет, а также с активным развитием вторичного рынка, который частично компенсирует продажи новых устройств.