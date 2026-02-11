Ограничения в работе Telegram, о которых сообщал Роскомнадзор, могут привести к постепенному сокращению рекламных бюджетов в мессенджере. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

По мнению президента Ассоциации блогеров и агентств Юлии Долговой и гендиректора агентства NMi Digital Анны Планиной, часть средств на инфлюенс-маркетинг в ближайшие месяцы будет перераспределена на тестирование альтернативных площадок.

Основными бенефициарами этого процесса, как полагают эксперты, станут VK, отечественный мессенджер Max и видеоплатформа Rutube.

В то же время аналитики не прогнозируют резкого и массового оттока рекламы. По словам Анны Планиной, Telegram глубоко интегрирован в повседневную жизнь пользователей. Поэтому снижение бюджетов, вероятно, будет происходить «мягче, чем в случае с YouTube, если не будут введены дополнительные законодательные ограничения».

Накануне издание РБК проинформировало о том, что в России готовятся к замедлению работы мессенджера Telegram в России. Оно сослалось на источники в профильных ведомствах. Два собеседника отметили, что Роскомнадзор собирается прибегнуть к введению частичных ограничений 10 февраля. Еще один источник заявил, что меры по замедлению Telegram уже принимают в стране.

В ситуации с Telegram увидели угрозу безопасности россиян

Минувшим летом Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Меру объяснили противодействием преступникам.

* принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.