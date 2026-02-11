Samsung объявила дату крупной презентации Galaxy Unpacked

Samsung официально объявила дату презентации флагманских смартфонов Galaxy S26 и других новинок. Об этом компания рассказала в пресс-релизе.

Мероприятие Galaxy Unpacked пройдет 25 февраля 2026 года в США и начнется в 21:00 по московскому времени. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте компании и на YouTube.

Производитель не раскрывает перечень устройств, ограничиваясь формулировкой об эволюции постоянно расширяющейся экосистемы Galaxy. При этом Samsung уже открыла предварительное бронирование будущих новинок — оформить заявку можно до начала презентации.

По сравнению с прошлым годом сроки проведения мероприятия смещены примерно на месяц — в прошлом году презентация была в январе.

По данным отраслевых источников, перенос может быть связан с трудностями в разработке фирменного процессора Exynos 2600. Ожидается, что ключевой премьерой станет линейка Samsung Galaxy S26, старт продаж которой прогнозируется на начало марта. Также инсайдеры не исключают анонса нового поколения наушников Samsung Galaxy Buds.