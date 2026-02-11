Спрогнозировано скорое таяние льда в Балтийском море

Лед на Балтийском море начнет быстро ослабевать и вскрываться уже при температуре воздуха от минус пяти до нуля градусов благодаря соленой воде, сообщил научный сотрудник Научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

Лед в Балтийском море начнет таять при установлении температуры воздуха в Калининградской области от минус пяти до нуля градусов, сообщаетРИА «Новости».

По словам научного сотрудника Научно-образовательного центра БФУ имени Канта Николая Белова, морской лед вскроется раньше, чем лед на пресных водоемах, из-за повышенной солености воды.

Белов уточнил: «Это не плюсовые стабильные температуры, как нужны для пресноводных водоемов. Можно и плюсовые, и минусовые. И в околонулевые, и в минусовые он уже сильно ослабевает. Причина – сама вода морская. Она обладает большей соленостью. Если, допустим, установится 0 – минус 5, лед начнет таять».

Метеорологи прогнозируют в регионе температурные качели, перемежающиеся оттепелями и небольшими морозами. Белов отметил, что лед образовался за последние десять-четырнадцать дней, и этого недостаточно для его прочности. По его словам, если температуры будут подходящими, лед растает практически полностью за две недели, оставив только тонкую полоску у берега.

Ранее ученый предупреждал, что из-за морских волн и нестабильности структуры льда гулять по ледяной поверхности Балтийского моря крайне опасно, несмотря на аномальные морозы в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, научный сотрудник БФУ имени Канта Николай Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать.

На этой необычайно низкий уровень воды в Балтийском море обнажил остов корабля XVII века у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма.

Между тем в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.