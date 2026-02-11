Китай испытал космический корабль для пилотируемой миссии на Луну

Китай в среду успешно провел первое испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого космического корабля нового поколения «Мэнчжоу», которые предназначены для осуществления пилотируемой миссии на Луну к 2030 году, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР.

Китай провел успешные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу», передает РИА «Новости». Испытания прошли на космодроме Вэньчан на острове Хайнань в среду. В сообщении китайского управления программы пилотируемых полетов отмечается, что обе испытанные системы являлись прототипами.

В рамках одного запуска специалисты проверили не только новую ракету и корабль, но и стартовую площадку, а также схему посадки на воду ступени ракеты и возвращаемой капсулы. Обычно возвращаемые капсулы космонавтов приземляются на полигоне «Дунфэн» во Внутренней Монголии.

В 11.00 по местному времени (6.00 мск) центр управления полетами космодрома Вэньчан дал команду на старт, после чего «Чанчжэн-10» успешно достигла условий максимального динамического давления, необходимого для аварийной отстыковки корабля. Корабль «Мэнчжоу» после получения команды успешно отделился от ракеты.

«Первая ступень ракеты и возвращаемая капсула космического корабля контролируемо и безопасно приводнились в заданном районе в соответствии с установленными процедурами», – говорится в заявлении китайских специалистов.

Ранее сообщалось, что Китай готовит к пилотируемой лунной миссии ракету-носитель «Чанчжэн-10», пилотируемый корабль «Мэнчжоу», посадочный модуль «Ланьюэ», лунный скафандр «Ванъюй» и луноход «Таньсо». Все элементы системы проходят стадии разработки и испытаний прототипов. Ожидается, что к 2030 году Китай осуществит высадку человека на Луну для проведения научных исследований.

