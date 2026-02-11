На смартфонах россиян может появиться обязательный отечественный ИИ

В России могут сделать обязательной предустановку искусственного интеллекта на смартфоны и другую электронику. Соответствующая инициатива обсуждается в правительстве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к профильным ведомствам.

Предложение содержится в материалах к законопроекту о регулировании искусственного интеллекта. Документ с учетом поступивших инициатив должно подготовить и направить на согласование в правительство Минцифры России до конца февраля.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что предустановка отечественных сервисов на устройства россиян рассматривается как мера по укреплению технологической независимости. По их оценке, у пользователей должна быть возможность работать с российскими маркетплейсами, браузерами, антивирусами, сервисами госуслуг и отечественными большими языковыми моделями.

Детали инициативы пока прорабатываются. После сбора предложений на площадке Минцифры планируется разработка рамочного закона об ИИ и конкретных механизмов его применения.

Опрошенные изданием участники рынка считают развитие собственных решений в сфере ИИ стратегическим приоритетом в текущих геополитических условиях. При этом эксперты предупреждают, что внедрение обязательной предустановки должно быть сбалансированным, чтобы не создать излишнюю нагрузку на производителей техники.

По данным Mobile Research Group, сейчас ИИ предустановлен примерно на 7% продаваемых в России смартфонов. По оценке аналитика компании Эльдара Муртазина, к концу 2026 года эта доля может вырасти до 10%.

Ранее правительство заявляло о подготовке законопроекта по регулированию искусственного интеллекта до конца февраля.