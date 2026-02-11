Объяснена популярность iPhone 17 Pro

Новые флагманские смартфоны Apple стали популярны в мире благодаря обновленному дизайну. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Осенью 2025 года Apple представила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые получили новый дизайн задней панели, корпус из алюминия и — в одном из вариантов — оранжевый цвет. Аналитики International Data Corporation (IDC) заявили, что Apple удачно выбрала цветовую гамму устройств — во многом из-за этого они стали популярными на рынке и, в частности, в Китае.

Журналисты издания заметили, что видеоролики с демонстрацией оранжевых iPhone стали вирусными в китайских социальных сетях с момента запуска этих устройств в сентябре.

«Звучит просто, но именно очевидные внешние изменения в дизайне, включая появление яркого оранжевого цвета, привлекли тех, кто первыми обновил свои устройства», — заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Авторы FT отметили, что в китайском языке слово «апельсин» звучит похоже на слово «успех». В материале говорится, что многие посты в социальных сетях об iPhone содержат пожелания, обыгрывающие эту лингвистическую связь.

Ранее Apple сообщила о выручке в Китае в размере 26 миллиардов долларов в первом финансовом квартале. Это на 38 процентов больше, чем годом ранее.

В конце января исследователи Counterpoint Research заявили, что американская корпорация Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая. По итогам четвертого квартала 2025 года на долю Apple пришлось 21,8 процента поставок — она уверенно лидирует в регионе.