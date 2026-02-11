В России появился смартфон Samsung за полмиллиона рублей

Отечественные ретейлеры открыли прием предварительных заказов на новейший гаджет с гибким дисплеем стоимостью почти 500 тыс. рублей.

© Samsung

На отечественном рынке стартовал сбор заявок на приобретение уникального гаджета Galaxy Z Trifold, сообщает «Лента.ру».

Покупателям предлагают оформить заказ на устройство в единственной модификации с 16 гигабайтами оперативной памяти.

Стоимость новинки в некоторых магазинах варьируется примерно в районе 499 тыс. рублей. Выдача товаров начнется 24 февраля. Желающие обладать элитным девайсом в цвете «Черный карбон» могут оставить заявку до 13 февраля.

Примечательно, что в США аналогичный телефон с тройным экраном оценили значительно дешевле – в 2899 долларов. В пересчете на российскую валюту это составляет около 224 тыс. рублей.

Модель отличается инновационной конструкцией из трех экранов общей диагональю десять дюймов. Аппарат оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite и основной камерой с разрешением 200 мегапикселей.

