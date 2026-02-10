Ученый назвал причину появления огненного шара в небе над Японией

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников объяснил, что за шар заметили в небе над Японией. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых можно увидеть яркий шар в небе над Японией. По словам очевидцев, его можно было заметить разных регионов японского острова Хонсю.

По словам Угольникова, этот шар является обычным болидом — ярким метеором. При этом ученый считает, что его диаметр может составлять меньше метра. Угольников уточнил, что это распространенное явление — подобные болиды часто пролетают в небе над Тихим океаном.

«Это болид. У него характерная угловая скорость, присутствует вспышка. <…> Его диаметр не превышает метра — метровые были бы уже ярче. В октябре аналогичный объект наблюдался и у нас, на небе Москвы», — заявил он.

Ранее в марсианском метеорите нашли следы воды.