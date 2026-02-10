Discord начнет требовать показать паспорт по всему миру, не только в Британии

Discord объявил, что с начала марта начнёт постепенно переводить всех новых и существующих пользователей на «подростковый» режим по умолчанию. Ограничения на общение, доступ к некоторым серверам и фильтры контента будут включены независимо от реального возраста человека.

Взрослым, чтобы вернуть прежние настройки и доступ к отдельным разделам, в большинстве случаев придётся подтвердить, что им больше 18 лет. Для проверки Discord попросит загрузить фотографию удостоверения личности или записать короткое видео, которое система использует для оценки возраста. Также компания сообщила, что у неё есть собственная технология, которая может попытаться определить, является ли пользователь взрослым, без дополнительной проверки.

В прошлом году у подрядчика Discord, кстати, произошла утечка, в результате которой злоумышленники получили доступ к примерно 70 тысячам изображений документов, отправленных для проверки возраста. И тогда требования было только для Великобритании. Теперь это грозит всему миру.