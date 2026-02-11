Cоставлен топ-5 смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов в пределах 20 тыс. руб.

© Tecno

Открывает список Poco M8 за 14,9 тыс. руб., оснащенный 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, чипом Snapdragon 6 Gen 3, 50-мегапиксельной основной камерой и большим аккумулятором на 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие защищенного по стандарту IP66 корпуса, гибридного слота microSD, ИК-порта, NFC и стереодинамиков с Dolby Atmos.

Следом идет Tecno Spark 40 Pro+, который при цене 16,1 тыс. руб. может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью до 4500 нит, чипом MediaTek Helio G200, камерой на 50 Мп, батареей емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, NFC, стереодинамиками, ИК-портом и защитой IP64.

Третье место занял iQOO Z10 с AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, камерой на 50 Мп, емкой батареей на 7300 мАч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 90 Вт, NFC, ИК-портом и защитой по стандарту MIL-STD-810H. В России эта модель предлагается в среднем за 18,1 тыс. руб.

В топ также вошли Honor X8d и Infinix GT 30 за 20,1 и 20,5 тыс. руб. соответственно.