Обнаружено необычное морское существо с «железным» языком

Глубоководные исследователи описали недавно обнаруженного необычного моллюска, который выглядит так, будто сошел со страниц научной фантастики. Ferreiraella populi — хитон с восемью жесткими, бронеподобными пластинами, червями, питающимися отходами рядом с хвостом, и радулой — специализированным «железным» языком. Первое официальное научное описание вида было опубликовано в журнале Biodiversity Data Journal.

Радула покрыта железосодержащими отложениями, что делает ее особенно прочной и приспособленной к соскабливанию водорослей с камней и древесины. Вид обнаружен на глубине 5500 метров в японской впадине Идзу-Огасавара и стал новым членом редкого рода Ferreiraella, включающего моллюсков, питающихся исключительно древесиной, унесенной в море.

Строение и особенности поведения

«Общее строение тела хитона позволяет ему надежно прикрепляться к различным поверхностям, чаще всего к камням. Броневые пластины обеспечивают защиту, но благодаря разделенности они очень гибкие. Это позволяет хитону подстраиваться под неровности, а радула соскабливает водоросли или древесину», — пояснили исследователи.

Кроме радулы, у хитона необычные черви на хвостовой части. Они питаются отходами, что помогает поддерживать экологический цикл внутри микросреды обитания. Это редкий пример симбиотической или экологической взаимосвязи между моллюском и другими организмами глубинного океана.

Выбор названия и значение открытия

Название вида, populi, что с латинского переводится как «народный», предложила Джулия Сигварт из Научно-исследовательского института и музея Зенкенберга.

«Хотя оно кажется скромным, его предложили одиннадцать человек независимо друг от друга», — отметила Сигварт.

Среди вариантов названия рассматривались отсылки к японской культуре, включая Ferreiraella ohmu. Это имя отсылает к фантастическим существам Ohmu из анимационного фильма «Наусика из Долины ветров» режиссера Хаяо Миядзаки. Ohmu — гигантские многоногие существа с панцирем и светящимися глазами, обладающие разумом и эмоциональной связью с окружающей средой. В фильме они выполняют ключевую роль в экологии зараженного леса, очищая землю и регулируя баланс экосистемы. Такое имя подчеркивает сходство между хитоном и фантастическим бронированным существом, которое также играет важную роль в своей среде обитания.

В конечном итоге научное название было выбрано как Ferreiraella populi, где «populi» с латыни означает «народный». Этот вариант предложили сразу 11 человек независимо друг от друга.

Процесс официального описания вида обычно занимает десятки лет, но F. populi получил название всего через два года после открытия.

«Это крайне важно для сохранения биоразнообразия морских глубин, особенно учитывая угрозы, связанные с глубоководной добычей полезных ископаемых», — подчеркнула Сигварт.

Значение для науки и экологии

Обнаружение F. populi расширяет знания о специализированных глубоководных экосистемах, где обитает множество малоизвестных организмов. Его строение демонстрирует уникальные эволюционные решения: броня защищает от хищников, радула обеспечивает питание на твердой поверхности, а черви перерабатывают отходы, поддерживая микросреду.

Хитон помогает понять, как жизнь приспосабливается к экстремальным условиям океанских глубин, где давление огромно, света нет, а пищевые ресурсы ограничены. Такие организмы подтверждают, что глубины океана населяют узкоспециализированные и очень древние виды, многие из которых до сих пор остаются неизвестными.