Инженеры готовят к запуску космический аппарат, работающий на воде

Космический стартап General Galactic готовит к запуску необычный спутник. Аппарат массой около 500 килограммов должен отправиться на орбиту в конце года и проверить двигатели, работающие на воде.

Если испытания пройдут успешно, это может изменить подход к маневрированию спутников и будущим межпланетным миссиям.

Миссия «Тринити»

Проект получил название Trinity. Его основали два молодых инженера — генеральный директор Хейлен Мэттисон, ранее работавший в SpaceX, и технический директор Люк Нейзе, выходец из компании Varda Space. Запуск планируют выполнить на ракете Falcon 9, ориентировочно в октябре.

Главная задача миссии — продемонстрировать два разных способа использования воды в качестве топлива.

Два двигателя на одной воде

В первом варианте воду будут разлагать на водород и кислород с помощью электролиза. Затем эти газы сжигаются в камере сгорания и создают реактивную тягу — по сути, это классический химический двигатель, только с необычным исходным топливом.

Во втором случае используется электрическая установка. Вода также расщепляется, но затем кислород превращается в плазму — сильно нагретый и ионизированный газ. Магнитное поле направляет поток плазмы наружу, создавая тягу. Такие двигатели работают медленнее, но гораздо экономичнее, что важно для дальних полетов.

Почему именно вода

По словам разработчиков, у водяного топлива есть несколько практических преимуществ. В отличие от жидкого метана, воду не нужно охлаждать до экстремально низких температур. Она не испаряется так быстро под солнечным светом и не создает столь высокого риска взрыва.

Миссия должна показать, что водяной двигатель может обеспечить недорогие и быстрые маневры на орбите. Это становится все актуальнее по мере роста числа спутников вокруг Земли.

Электрическая версия двигателя рассчитана на более длительные перелеты. Такие установки расходуют топливо очень экономно, поэтому подходят для межпланетных миссий.

По словам Люка Нейзе:

«Цель проекта — доказать, что мы можем обеспечить как эффективные маневры в долгосрочной перспективе, так и необходимость быстро добраться до места назначения или оперативно отреагировать на драматическое событие в орбитальной среде».

Хейлен Мэттисон утверждает, что система может обеспечить в 5–10 раз большее изменение скорости, чем традиционные решения. Этот показатель, известный как дельта‑V, определяет, насколько сильно аппарат может менять траекторию и скорость за время миссии.

Идея не с нуля

Концепция водяного топлива давно обсуждается в космической отрасли. НАСА рассматривает возможность добычи водяного льда на Луне, чтобы получать из него кислород для ракетного топлива. В 2023 году японская компания Pale Blue уже вывела на орбиту наноспутник с двигателем на водяном паре.

General Galactic рассчитывает пойти дальше. В перспективе компания хочет создать инфраструктуру для дозаправки космических аппаратов и даже построить топливную станцию на Марсе. Но сначала инженерам нужно доказать, что водяной двигатель действительно работает в реальных условиях орбиты.