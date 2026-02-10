$77.2191.94

Власти Татарстана к 2030 году планируют увеличить число роботов в 4 раза

Газета.Ru

Роботизации и внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в Татарстане будет уделяться повышенное внимание. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.

В Татарстане планируют в 4 раза увеличить число роботов
© Газета.Ru

Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

«Задача — к 2030 году планируется увеличить число роботов в 4 раза. Ежегодно не менее 800 новых роботов мы должны привлекать», — сказал Миниханов.

Он подчеркнул, что мир продолжает стремительное движение в этом направлении и Татарстан не должен отставать.

В начале января директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин сообщил, что цели по роботизации России подразумевают установку 200 роботов на 10 тыс. человек к 2030 году.

При этом, по его словам, пока рано говорить, что все специалисты, в частности, инженерных и IT-специальностей, будут заменены ИИ.