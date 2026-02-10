В Татарстане планируют в 4 раза увеличить число роботов

Роботизации и внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в Татарстане будет уделяться повышенное внимание. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.

Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

«Задача — к 2030 году планируется увеличить число роботов в 4 раза. Ежегодно не менее 800 новых роботов мы должны привлекать», — сказал Миниханов.

Он подчеркнул, что мир продолжает стремительное движение в этом направлении и Татарстан не должен отставать.

В начале января директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин сообщил, что цели по роботизации России подразумевают установку 200 роботов на 10 тыс. человек к 2030 году.

При этом, по его словам, пока рано говорить, что все специалисты, в частности, инженерных и IT-специальностей, будут заменены ИИ.