Появилось первое реальное фото смартфона Trump Phone

Смартфон Trump Phone (тот самый Трамп, да) показали на реальных фотографиях. Устройство продемонстрировали руководители Trump Mobile в интервью СМИ. Рендеры выглядели по-другому.

Финальная версия смартфона заметно отличается от первоначальных планов. Дизайн был переработан, а характеристики — улучшены. Из-за этого цена, кстати, может вырасти.

У смартфона три камеры сзади. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 50 Мп. Предположительно, две дополнительные камеры предназначены для широкоугольной и зум-съёмки. Задняя крышка имеет закруглённую форму и напоминает СМИ дизайн смартфонов Motorola. Золотистый цвет и флаг США сохранятся, а вот крупный логотип T1 с корпуса уберут.

Экран на фото не показали. Размер дисплея, скорее всего, составит около 6,78 дюйма.

Смартфон должен работать на процессоре Snapdragon 7-й серии, получить аккумулятор на 5000 мА·ч и 512 ГБ встроенной памяти вместо ранее обещанных 256 ГБ. Также будет поддержка карт памяти до 1 ТБ.