Пользователи Сети сообщают о сбоях в работе сайта Роскомнадзора вслед за Telegram

Пользователи Сети во вторник, 10 февраля, сообщают о сбоях в работе сайта Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

© Вечерняя Москва

По состоянию на 16:50 количество сообщений о проблемах в работе ресурса превысило 300. По данным портала, главная страница ведомства не прогружается, а также невозможно зайти в личный кабинет и мобильное приложение.

При этом представители регулятора пока никак не прокомментировали ситуацию.

Также в этот день более двух тысяч пользователей мессенджера МАХ пожаловались на работу приложения: у них не отправлялись сообщения и не проходили звонки. Более 35 процентов жалоб поступило из столицы.

Вместе с тем на работу мессенджера Telegram поступило более 12 тысяч жалоб. Позже в РКН подтвердили ограничения в России работы приложения. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, чтобы добиться от сервиса исполнения российских законов. Согласно позиции РКН, Telegram также не защищает персональные данные пользователей и не принимает реальных мер противодействия мошенничеству.