Перечислены альтернативы iPhone 17

Журналисты издания BGR перечислили китайские смартфоны, которые мощнее и дешевле iPhone 17. Материал с альтернативами устройству Apple опубликован на сайте медиа.

Авторы портала признали, что iPhone 17 — современный и продвинутый статус, но отметили, что на рынке есть много конкурирующих моделей.

«Кто не привязан к iOS, имеют доступ ко многим из самых мощных Android-смартфонов», — заявили журналисты.

Хорошей альтернативой смартфону Apple они назвали OnePlus 15. Девайс, в отличие от iPhone 17, имеет 12 гигабайт оперативной памяти, более крупный дисплей с частотой 165 герц и гигантский аккумулятор на 7300 миллиампер-часов. В список попал Xiaomi 17 — девайс на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, с тремя 50-мегапиксельными камерами и батареей емкостью 7000 миллиампер-часов.

Также авторы выделили Realme GT 8 Pro, который имеет 200-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Nubia Z80 Ultra, в отличие от iPhone 17 и многих других аппаратов, оснащен большой системой охлаждения с испарительной камерой. В конце журналисты выделили Honor Magic 8 Pro, который имеет 50-мегапиксельный основной сенсор и 200-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Bloomberg рассказали, что Apple собралась скоро выпустить iPhone 17e. Также в ближайшие месяцы компания представит новые iPad и iPad Air и компьютеры на процессоре M5.