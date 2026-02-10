Ученый оценил возможность новых мощных землетрясений на юге России

После серии подземных толчков на юге России, включая землетрясение магнитудой 4.8 в ночь на 10 февраля, сейсмологи отмечают рост фоновой сейсмической активности в регионе. Ученый объяснил причины и оценил возможные риски, сообщает «КП».

Как пояснил доктор физико-математических наук Алексей Любушин из Института физики Земли РАН, землетрясения для этого региона не являются аномалией. Исторически здесь наблюдались мощные толчки, как, например, в Крыму в 1927 году. Текущая активность, по его словам, остается умеренной — последнее событие даже не достигло магнитуды 5.0.

Причиной любых землетрясений ученый называет движение земной коры по разломам, которые есть повсеместно. Как отметил Любушин, «вся земная кора состоит из разломов, монолита нет нигде».

В асейсмичных регионах, подобных Москве, эти движения медленные, но иногда могут приводить к неожиданным последствиям.

Активность в Черноморском бассейне, по мнению сейсмолога, связана с тектоническим давлением плит на юге, в районе Турции и Румынии. Касательно недавнего учащения событий, Любушин рассматривает гипотезу о влиянии аномально быстрого вращения Земли как возможный глобальный триггер.

Прогнозировать новые землетрясения с точной датой наука не может. Ученый не исключает, что недавние толчки могли быть форшоками перед более сильным событием, но подчеркнул, что это лишь вероятность. На данный момент ситуация соответствует фоновой сейсмичности региона, и поводов для паники нет.