Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала «Чемпионату» ситуацию с замедлением «Телеграм» в России.

«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

А вот полная цитата ведомства.

«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации. Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма».

Именно поэтому ещё с августа прошлого года Роскомнадзор предусматривает постепенные ограничения для сервисов, не исполняющих законодательство.