В древнем порту Рима раскопали церковь эпохи становления христианства

Ученые Боннского университета (Германия) обнаружили в Остии, пригороде Рима, остатки одной из крупнейших христианских церквей раннего периода.

Исследование показало, что здание было построено около 1700 лет назад и включало как саму церковь, так и дворец епископа, отражая влияние светского строительства на религиозные постройки того времени.

Долгое время скрытая под землей

Археологическая находка находилась всего в нескольких сантиметрах от поверхности. На протяжении веков ее слегка повреждали сельскохозяйственные работы, но значительного ущерба не было.

«Здесь никакие постройки не мешают нашим раскопкам – нам практически не приходится учитывать могилы или что-то подобное», — объясняет профессор Сабина Файст.

Для историков это стало удачей, ведь большинство ранних церквей перестраивались в Средние века и утратили исходную форму.

Архитектура и планировка

Комплекс был обнаружен на юго-восточной окраине Остии и занимает площадь около 50 на 80 метров. Центральным элементом была церковь с баптистерием и круглой крестильной купелью, а за ней располагался Атриум. Раскопки также выявили огромный зал дворца епископа размером около 8 на 20 метров с высотой не менее 8 метров.

«Зал превосходит все другие известные примеры в Остии. Так епископы демонстрировали свое положение, используя прием светских зданий: мраморные панели, мозаичные полы, просторные залы», — отмечает Файст.

Исторический контекст

Церковь строилась в эпоху Константина Великого, когда христианство стало государственной религией. Епископ Остии занимал важное положение в церковной иерархии. Для археологов это открытие ценно тем, что позволяет изучить ранние практики строительства и использования монументальных сооружений, сохранившихся почти без изменений со времен поздней античности.

Команда использовала дроны, фотографии и детальные чертежи для документирования находок.

«Жарко, физическая работа утомительна, но каждый день приносит новые открытия», — делится Файст.

Исследователи проживают на территории археологического парка в передвижных домах и строго следуют распорядку: утренние раскопки, дневной анализ находок и вечернее документирование.

Уникальность и перспективы

Особенность Остии в том, что здесь территории были заселены непрерывно почти 1000 лет.

«Постоянное использование инсулы епископской церковью позволяет изучить поселение целиком», — говорит Файст.

Ученые называют это сочетание базилики и роскошного епископского зала довольно парадоксальным: скромное религиозное пространство соседствует с подчеркнутой представительской роскошью.