Историки развенчали главный миф христианства

Много веков Великий раскол 1054 года называли драматическим моментом, в который христианский мир раскололся надвое — но эта история далека от правды. На самом деле, к схизме привели долгие годы противоречий и напряжения между латинским западом и греческим востоком. Портал medievalists.net рассказал, в чем ошибается история о том, как делегаты папы римского рассорились с патриархом Константинополя.

События 1054 года понимают неправильно

Делегация, которую папа Лев IX отправил в Константинополь, не должна была спровоцировать конфликт. На самом деле, папство хотело заключить союз с Византийской империей против норманнов, которые атаковали и Рим, и имперские территории в южной Италии.

Однако делегацию из трех человек возглавлял кардинал Гумберт, которому, похоже, куда больше хотелось порассуждать о религиозных различиях между латинской и греческой церквями, начиная с хлеба, используемого для причастия. Легатам не нравилось, что ортодоксальные христиане пользовались дрожжевым хлебом, тогда как Запад предпочитал бездрожжевой.

Гумберт не смог переубедить константинопольского патриарха Михаила Кирулария по вопросу хлеба (и многим другим), но настоял, что православной церкви нужно следовать римским традициям, поскольку папа Римский был верховным лидером всех христиан. Патриарх отверг это утверждение — церковь Константинополя, как и любая другая восточная церковь, никогда не признавала, что у епископа римского есть какой-то авторитет над другими. А через четыре дня Кируларий созвал синод, на котором отлучил трех легатов от церкви.

Никто не заметил раскол в 1054-м

16 июля 1054 года давно считается датой Великой схизмы — раскола в отношениях между церквями. Но на самом деле в этот день (и четыре дня спустя) произошел лишь ряд отлучений. Ни та, ни другая сторона ни в чем не обвинили друг друга. К тому же, с действиями Гумберта позже возникла проблема: его отправили как папского легата, но папа Лев IX умер, пока его посланник был в Константинополе. Таким образом, легат не обладал никакими полномочиями.

На протяжении десятков лет этот эпизод не считался четкой «датой отчета» перманентного раскола церквей. Но постепенно стало понятно, что между православной и католической церквями начала формироваться пропасть, и в 1204-м году произошло нечто серьезнее — в тот год крестоносцы захватили и разграбили Константинополь.

Конфликт мог начаться и раньше

Парадоксально, в каком-то смысле можно сказать, что Великая схизма началась более чем за 250 лет до 1054-го. Корнями раскол уходит в медленную трансформацию западноевропейской богословской и политической культуры, начавшуюся в раннем Средневековье.

Первопричина в том, как западные христиане начали реинтерпретировать свое отношение к доктрине, авторитету и традиции. Различия между греческим и латинским христианством существовали на протяжении многих веков, не вызывая столь серьезных разногласий. Поменялось не то, что внезапно появились расхождения по ряду вопросов — нюанс в том, как эти расхождения понимали.

Одна из самых известных теологических проблем, связанных со схизмой — вопрос Филиокве, и он наглядно демонстрирует этот процесс. Изначально христиане верили, что Святой дух произошел от Отца — так думали еще в IV веке. Но постепенно западные христиане выработали другие идеи, и к концу VIII века они настаивали, что Святой дух произошел и от Отца, и от Сына.

Раскол был больше политическим, чем религиозным

Помимо этого, средневековую схизму нельзя понять во всей полноте, не признав ее политическую природу. Диспут произошел на фоне восхождения каролингского правителя Карла Великого к власти. Получение им титула императора в 800 году обладало огромным символическим смыслом: акт намекал, что истинные наследники римских императоров теперь обитают на Западе.

С точки зрения Византии данное заявление было очень провокационным. Римская империя ведь не перестала существовать — Константинополь продолжал выступать ее политическим и культурным центром. В результате между сторонами конфликта возникло соперничество, которое позже захлестнуло духовную и богословскую сферы.

Папство изначально не хотело втягиваться в схизму

Один из самых противоречивых вопросов, поднятых Гумбертом в 1054-м, был авторитет папы римского — главы христиан. Но к концу IX века ситуация была другой, и папство тогда подчинялось Карлу Великому. Западная Европа считала, что каролингский император был настоящим главой христиан. Когда шли дискуссии о Филиокве, папы старались не привлекать к себе внимания, поскольку они не хотели идти против Карла Великого, но и не желали противоречить решениям, принятым веками ранее.