«Будет нелегко»: появились детали тайных переговоров Telegram c РКН

Депутат Олег Матвейчев заявил, что власти РФ и руководство Telegram ведут переговоры, касающиеся выполнения мессенджером российского законодательства. Об этом депутат рассказал News.ru.

Десятого февраля РБК сообщило со ссылкой на источники в профильных ведомствах, что власти решили замедлить работу мессенджера Telegram в России. По словам двух собеседников издания, Роскомнадзор планирует ввести частичные ограничения 10 февраля. Еще один источник заявил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

В августе 2025 года Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Меру объяснили противодействием преступникам.

Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, рассказал News.ru, что целью диалога Telegram и российских властей является «выполнение мессенджером законодательства РФ без применения крайних мер».

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко», - подчеркнул депутат.

Он назвал переговорный процесс «непростым», но отметил, что российское подразделение Telegram «будет готово» выполнять российские законы.

«Когда технически будет найдено решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», - заключил Матвейчев.

* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).