Мизулина прокомментировала замедление Telegram

9 февраля в России началась новая волна замедления работы мессенджера «Телеграм». Пользователи по всей стране начали жаловаться на ограничения со стороны Роскомнадзора, из-за которых не загружаются чаты, медиа-файлы, а сообщения отправляются с большой задержкой.

Ситуацию прокомментировала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что 10 февраля отмечается День безопасного интернета, отметив, что её позиция по замедлению и блокировке «Телеграма» осталась прежней.