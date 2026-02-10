Samsung повторит главную фишку камеры iPhone 18 Pro в своем флагмане

Samsung рассматривает возможность внедрения переменной диафрагмы в камеры своих будущих флагманских смартфонов, как в еще не вышедшем iPhone 18 Pro. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание ET News.

Samsung уже обратилась к партнерам по производству камерных модулей с запросом на разработку соответствующей технологии и предоставление образцов для тестирования. Решение пока находится на ранней стадии, окончательное внедрение функции не подтверждено, однако внутри компании рассматривают ее как важный шаг для повышения конкурентоспособности камер.

Переменная диафрагма позволяет регулировать количество света, попадающего на сенсор. В темных условиях объектив может открываться сильнее для улучшения качества снимков, а при ярком освещении – закрываться для предотвращения пересветов. Технология также расширяет возможности управления глубиной резкости, влияя на то, насколько четко выглядит объект относительно фона.

Ожидается, что аналогичная функция появится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Сообщалось, что Apple впервые внедрит переменную диафрагму в своих смартфонах следующего поколения. В моделях от iPhone 14 Pro до iPhone 17 Pro используется фиксированная диафрагма f/1.78, которая всегда остается полностью открытой.

Samsung уже применяла переменную диафрагму в смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S10 в 2018 и 2019 годах, однако отказалась от нее в 2020 году. Причиной назывались увеличение толщины устройств и высокая стоимость компонентов.