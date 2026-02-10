Мошенники запустили «валентинку от Дурова»

Компания F6 зафиксировала новый сценарий мошенников, приуроченный ко Дню всех влюблённых. В соцсети TikTok распространяются видео о якобы «секретной валентинке от Павла Дурова», которая обещает пользователям премиум-подписку в Telegram или «звёзды» в подарок партнёру. На деле всё заканчивается попыткой кражи денег и данных банковских карт.

Сценарий обнаружили аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 в преддверии 14 февраля.

Мошенники публикуют в TikTok ролики, где рассказывают о «секретной акции Telegram» ко Дню святого Валентина. В видео утверждается, что специальная «валентинка от Дурова» позволяет получить Premium или передать «звёзды» другому пользователю.

Для получения «подарка» зрителям предлагают перейти по ссылке в профиле. Она ведёт в телеграм-канал, откуда пользователя перенаправляют в бот под названием «Секретная валентинка».

Дальше всё выглядит почти безобидно: бот просит пройти короткий опрос и выполнить несколько условий. Последнее из них — подписаться более чем на 30 телеграм-каналов, ботов и сайтов, якобы выступающих «спонсорами» акции.

Одна из ссылок ведёт на мошеннический сайт, замаскированный под розыгрыш призов известного маркетплейса. Пользователю предлагают «покрутить барабан», и уже через три попытки он «выигрывает» технику общей стоимостью около 200 тыс. рублей.

После выбора пункта выдачи сайт сообщает, что товаров в наличии нет, и предлагает обменять приз на деньги. Для этого пользователя просят ввести номер банковской карты, а затем — оплатить «пошлину» в размере 2030 рублей, переведя деньги по номеру телефона или QR-коду.

На момент обнаружения схемы ссылка на оплату ещё не работала, но, как отмечают специалисты, злоумышленники могут активировать её в любой момент.

Основные риски для жертв — списание средств с банковского счёта, компрометация данных банковской карты и захват телеграм-аккаунта. Кроме того, за счёт обязательных подписок мошенники искусственно наращивают аудиторию своих каналов и ботов, чтобы использовать её в следующих схемах.

По данным F6, только по схеме с фальшивыми свиданиями (Fake Date) мошенники в праздничные дни — 14 февраля, 23 февраля и 8 марта — похитили у россиян почти 10 млн рублей за прошлый год.

«Перед праздниками киберпреступники регулярно обновляют сценарии обмана. Всё чаще для этого используют TikTok, откуда пользователей уводят на другие платформы, где и происходит мошенничество», — отмечает Анастасия Князева, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Главная рекомендация специалистов проста: если в интернете вам обещают ценный подарок, премиум-доступ или деньги — почти наверняка это мошенничество. Особенно если для «получения подарка» нужно подписаться на десятки каналов, перейти по цепочке ссылок или ввести данные банковской карты.