Ugreen выпустила пауэрбанк емкостью 25 000 мА·ч

Пауэрбанк Ugreen Nexode Pro ёмкостью 25 000 мА·ч вышел в Европе. За свою небольшую цену он имеет вполне сносную общую мощность зарядки.

© Ugreen

Общая мощность зарядки достигает 200 Вт, что больше, чем у многих аналогов, пишут СМИ. Два встроенных кабеля USB-C и два порта (USB-C и USB-A) позволяют заряжать одновременно до четырёх устройств. Каждый порт USB-C может отдавать до 100 Вт, чего хватит, чтобы зарядить большой MacBook Pro на 43% за полчаса.

Пауэрбанк сам заряжается от сети всего за 2,2 часа. Небольшой экран показывает оставшийся заряд, мощность и состояние аккумулятора. Для безопасности предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания и др.

Стоимость — 99,99 евро.