IKEA отзывает популярные светильники

Компания по продаже товаров для дома IKEA отзывает часть светильников Nymåne из-за риска поражения электрическим током. Компания призвала покупателей немедленно прекратить использование затронутых изделий и обратиться в службу поддержки, пишет Yle.

Как сообщила компания, отзыв связан с производственным дефектом, который может привести к электрическому разряду при эксплуатации ламп. Под отзыв попали отдельные модели светильников серии Nymåne с определенными датами производства и идентификационными номерами.

В компании уточнили, что изделия, произведенные вне указанного периода или имеющие другие идентификационные номера, не представляют опасности и отзыву не подлежат.

Маркировку с датой производства и номером поставщика можно найти на наклейке внутри абажура настенных светильников и ламп для чтения — она становится видимой после снятия лампочки. У двойных настенных светильников соответствующая информация размещена на задней стороне корпуса.

IKEA также призвала клиентов проинформировать других людей об отзыве, если светильники были подарены, проданы или переданы во временное пользование.