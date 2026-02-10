Сбер инвестирует 500 млрд рублей в разработку нового суперкомпьютера

Сбербанк планирует инвестировать не менее 500 млрд руб. в создание нового суперкомпьютера. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к банку, двух собеседников в компаниях – производителях электроники и источник в профильной IT-ассоциации.

© Тимур Сабиров/Сколтех

Как отмечает издание, это не первый суперкомпьютер, в который вложился Сбер. В конце прошлого десятилетия он представлял суперкомпьютеры совместно с дочерней компанией SberCloud. Один из них назвали «Кристофари». Второй суперкомпьютер «Кристофари нео» был представлен на международной конференции AI Journey в ноябре 2021 года.

Заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян пояснил, что новый суперкомпьютер необходим в качестве фундаментальной базы для обучения и эксплуатации ИИ-моделей, так как старые вычислительные мощности не рассчитаны на современные архитектуры, которые требуются для работы с большими языковыми моделями. Модернизация подобных систем экономически неэффективна, поэтому строительство новых суперкомпьютеров становится необходимым, добавил он.

Арутюнян также подчеркнул, что речь идет не о технологическом паритете с мировыми лидерами уровня Nvidia или тайваньской TSMC, а о формировании минимально достаточной и устойчивой базы для независимого развития ИИ внутри РФ.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.