Раскрыто происхождение «строительных блоков жизни» в астероиде Бенну

Новое исследование астероида Бенну показало, как аминокислоты (ключевые строительные блоки жизни) могли образоваться в космическом пространстве. Ученые пришли к выводу, что они возникли в ледяной радиоактивной среде в начале существования Солнечной системы.

Аминокислоты ранее были обнаружены в образцах астероида Бенну возрастом 4,6 млрд лет. Их доставили на Землю в ходе миссии OSIRIS-REx в 2023 году. Аминокислоты соединяются друг с другом и образуют белки, которые выполняют практически все биологические функции — от построения клеток до катализа химических реакций.

В ходе новой научной работы ученые сосредоточились на глицине — простейшей аминокислоте из двух углеродов. Глицин может образовываться в различных химических условиях. Но раньше считалось, что для его возникновения необходима жидкая вода.

Новые результаты показали, что глицин образовался вовсе не в теплой воде, а во льду, который подвергся воздействию радиации на окраинах ранней Солнечной системы. Аминокислоты Бенну имеют совершенно иной изотопный состав, чем аминокислоты метеорита Мерчисона, найденного в Австралии в 1969 году. Это показывает, что они возникли в разных регионах Солнечной системы.

Также ученые установили, что две формы глутаминовой кислоты из Бенну содержат совершенно разное количество азота. Ученые намерены продолжать анализ метеоритного вещества, чтобы получить более полную картину, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее стало известно, что в марсианском метеорите нашли большое количество воды. Это показывает, что в древности Красная планета могла быть водным «миром». Но впоследствии из-за катастрофических изменений жидкая вода исчезла с поверхности.