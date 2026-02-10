OpenAI запустила рекламу в ChatGPT для пользователей в США

Американская компания OpenAI объявила о запуске рекламной кампании в своем чат-боте ChatGPT для пользователей из США. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

© m24.ru

Тестирование коснется только совершеннолетних пользователей с подписками Free и Go. Последняя стоит 8 долларов (примерно 622 рубля. – Прим. ред.).

При этом купившие тарифы Pro, Business и Enterprise не смогут увидеть рекламные материалы.

Как уточнили в компании, реклама будет размещаться со спонсорской пометкой и визуально отделяться от ответов ChatGPT, чтобы не влиять на их качество.

Немногим ранее бывший основатель OpenAI Илон Маск призвал отказаться от ChatGPT из-за информации о гибели пользователей после общения с ним. Таким образом предприниматель прокомментировал сообщения о том, что использование чат-бота связано с 9 случаями гибели людей, в том числе подростков. В 5 случаях это привело к самоубийству.

Тем не менее компания продолжила работу по модернизации технологии. Например, в декабре 2025-го OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images, которая более точно следует инструкциям и позволяет подробнее редактировать изображения. Кроме того, модель работает в 4 раза быстрее, чем раньше.