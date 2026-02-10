Meta* и Google ответят в суде за вызывающий привыкание дизайн

В Калифорнии началось судебное разбирательство, в рамках которого Meta (*признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube обвиняются в создании приложений, вызывающих зависимость у детей. Компании подозревают в том, что они намеренно разрабатывали дизайн своих платформ так, чтобы удерживать внимание несовершеннолетних пользователей.

Иск подала 20-летняя Кейли, утверждающая, что активное использование соцсетей с раннего возраста привело к развитию у нее депрессии и суицидальных мыслей. Представитель истицы сослался на внутренние документы компаний, которые, по его словам, подтверждают фокус компаний на вовлечении детей.

В Meta* опровергли обвинения, заявив, что проблемы психического здоровья истицы связаны с личными обстоятельствами, а не с использованием Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России). Аналогичную позицию заняла и Google, владеющая YouTube.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса разъяснила присяжным, что технологические компании не несут ответственности за пользовательский контент, но могут быть привлечены к ответственности за собственные решения в области дизайна и функционирования платформ.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) предварительно признала TikTok нарушившим Закон о цифровых услугах из-за функций, вызывающих привыкание, таких как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированные рекомендации.

