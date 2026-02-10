«Все равно закроем»: россиян предупредили о полной блокировке Telegram и VPN

Известный IT-специалист и публицист Игорь Ашманов заявил, что в России в текущем году могут полностью заблокировать мессенджер Telegram и доступ к VPN-сервисам. По его словам, это связано с продвижением отечественного мессенджера Max и политикой информационной безопасности, передает «Пул N3».

Ашманов сослался на слухи в медиасреде, согласно которым регуляторы сообщают издательствам: «готовьтесь, WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) скоро закроем, Telegram попозже, но все равно закроем». Эксперт предположил, что причина — в стремлении поддержать национальную разработку и контролировать контент, часть которого, по его оценке, представляет собой «русофобские помойки».

Что касается VPN, Ашманов считает их полную блокировку вопросом времени, отметив, что Роскомнадзор ведет системную работу по ограничению доступа к таким сервисам.

В своем комментарии Ашманов также коснулся проблематики продвижения российского мессенджера Max. По его словам, процесс его внедрения идет жестко, «без смазки», вызывая недовольство, в том числе в родительском сообществе. При этом эксперт признал, что национальный мессенджер, как и в случае с WeChat в Китае, стране необходим.

В заключение Ашманов отметил, что «у страны нет задачи сохранить, чтобы всем было удобно, классно», подразумевая приоритет контроля и безопасности над абсолютной свободой в интернете.

* Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.