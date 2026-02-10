Стало известно, для чего Apple добавит в наушники камеры

Следующее поколение наушников AirPods Pro может получить встроенные камеры для анализа окружающего пространства. Об этом со ссылкой на данные инсайдеров и аналитиков цепочки поставок сообщает издание MacRumors.

© Apple

Ожидается, что камеры позволят распознавать жесты рук и улучшат работу пространственного звука при использовании с гарнитурой Vision Pro. Также сообщается, что устройство сможет «видеть» окружение пользователя, что расширит функциональность взаимодействия с другими устройствами Apple. Примеры такого взаимодействия не приводятся.

Допускается, что новинка может выйти уже осенью 2026 года и сохранить прежний ценник – $249 (примерно 19,2 тыс. руб. по курсу на 10 февраля 2026 года).

Однако, инсайдеры не исключают и сценария, при котором AirPods Pro 4 окажутся дороже предыдущего поколения. Это позволит Apple позиционировать новинку как более функциональное устройство и продавать его параллельно AirPods Pro 3.