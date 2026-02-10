Между учеными возник спор из-за защиты Земли

Вопрос о том, как человечество может защититься от столкновения с крупным астероидом, остается предметом научных дискуссий. Основной метод, который рассматривается, — отклонение траектории небесного тела с помощью ядерного взрыва. Он вызывает противоположные оценки у специалистов, сообщает kp.ru.

Одна группа исследователей, смоделировав воздействие на железоникелевый астероид, пришла к выводу, что ядерный заряд не расколет его на части. Вместо этого энергия взрыва приведет к размягчению и последующему укреплению породы, что позволит изменить курс астероида, избежав опасного образования множества осколков.

Оппоненты, в свою очередь, представили результаты других расчетов. По их данным, мегатонный ядерный взрыв вблизи 100-метрового астероида за несколько месяцев до потенциального столкновения полностью разрушит его. В космос будет выброшено облако обломков, часть которых (от 0,1% до 1% массы исходного тела) все равно могут достичь Земли.

Часть экспертов скептически оценивает саму актуальность подобных исследований. Как отмечает профессор МФТИ Александр Родин, угроза столкновения с крупным астероидом в обозримом будущем (тысячелетии) крайне мала. По его мнению, такие работы могут иметь скрытую цель — совершенствование ядерного оружия под предлогом планетарной защиты.

Согласно расчетам NASA, известные потенциально опасные объекты, такие как астероиды Апофис и Бенну, не угрожают Земле в ближайшие десятилетия. Однако ученые признают, что около 5% гигантских астероидов размером более километра до сих пор не обнаружены, что сохраняет необходимость разработки методов планетарной защиты. Таким образом, несмотря на активные споры, единого и гарантированного плана спасения от астероидной угрозы у человечества пока нет, говорится в материале.